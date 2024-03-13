أفضل سحور صحي ومشبع.. وداعا للعطش في نهار رمضان

السحور وجبة لاغنى عنها في رمضان، ويساعد تناولها على إمداد الجسم بالطاقة طوال نهار رمضان، إلى جانب عدم الشعور بالعطش، في حال تناول الأطعمة والوجبات الصحية والمغذية في آن واحد، لذا نستعرض أفضل سحور صحي ومشبع في التقرير التالي.

أفضل سحور صحي ومشبع في رمضان

الفول من أشهر الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي للتخلص من الجوع والعطش، باعتبارها وجبة بها الكثير من البروتينات، التي تساعد الجسم على البقاء نشيطا طوال اليوم، ويمكن تحضيرها على وجبة السحور بالعديد من الطرق والوصفات منها:

وضع كمية الفول حسب الرغبة في طاسة.

إضافة السمن أو الزيت إلى الفول.

تسخين الفول جيدا على النار.

إضافة القليل من الملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.

وضع القليل من عصير الليمون لإضافة الطعم والمذاق المختلف.

طبق السلطة

لجعل وجبة الفول صحية ومتكاملة، يمكن الاستعانة بطبق السلطة، الذي يمكن تحضيره بكل سهولة، عبر تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة، وإضافة بعض الخيار إليها، إلى جانب الفلفل وبعض الخضروات الأخرى، لتزيد من القيمة الغذائية للصائم والشعور بالشبع طوال اليوم.

الزبادي

إلى جانب الفول والسلطة يمكن الاستعانة بالزبادي، باعتبارها عنصرا غذائيا، مليئا بالفيتامينات والمعادن التي تقي الجسم من الشعور بالعطش، وتجعله قادرا على الصيام، وبحسب موقع «health line » هناك الكثير من الفوائد لها والتي جاءت على النحو التالي:

فوائد الزبادي

يساعد في الحفاظ على نشاط الجسم ويقلل من التعب والكسل طوال فترة الصيام.

- الزبادي يُعد من أهم الأطعمة المرطبة للغاية، وذلك لاحتوائه على الكثير من الماء، ما يساعد على تقليل الشعور بالعطش.