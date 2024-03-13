إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب.. اعرف وقت السحور

صرحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عن جدول إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب، إضافة إلى أوقات الصلوات الخمس ما يسهل على المسلمين تنظيم مواعيدهم، بما في ذلك صلاة التراويح التي يتطلع المسلمون إلى أدائها في شهر رمضان في جميع أنحاء العالم.

إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي إمساكية رمضان 2024 في المغرب ومواعيد صلوات شهر رمضان المبارك.

وبحسب وزارة الأوقاف فإن إمساكية رمضان 2024 في المغرب بمحافظة الرباط في يومها الثالث من الشهر المبارك، كالتالي:-

صلاة الفجر: 5:12 صباحًا.

الشروق: 6:37 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:42 مساءً.

صلاة العصر: عند تمام الساعة الـ4 مساءً.

صلاة المغرب: 6:38 مساءً.

صلاة العشاء: 7:52 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب بمحافظة الخميسات

وأما عن محافظة الخميسات، نشرت وزارة الأوقاف إمساكية رمضان 2024 كالتالي:-

صلاة الفجر: 5:09 صباحًا.

الشروق: 6:32 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:39 مساءً.

صلاة العصر: 3:57 مساءً.

صلاة المغرب: 6:36 مساءً.

صلاة العشاء: 7:49 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب بمحافظة تيفلت

وفي محافظة تيفلت، تأتي إمساكية رمضان 2024 كالتالي:-

صلاة الفجر: 5:10 صباحًا.

الشروق: 6:33 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:40 مساءً.

صلاة العصر: 3:58 مساءً.

صلاة المغرب: 6:37 مساءً.

صلاة العشاء: 7:50 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب بمحافظة بوزنيقة

وفي محافظة بوزنيقة، تأتي إمساكية رمضان 2024 كالتالي:-

صلاة الفجر: 5:13 صباحًا.

الشروق: 6:39 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:43 مساءً.

صلاة العصر: 4:02 مساءً.

صلاة المغرب: 6:39 مساءً.

صلاة العشاء: 7:53 مساءً.