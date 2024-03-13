مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يبدأ الدعوة النزارية

اتضحت ملامح مسلسل الحشاشين الحلقة 3، وذلك بعد ما كشف الحساب الرسمي للمسلسل على فيسبوك عن عنوان الحلقة الجديدة من المسلسل، والتي تعرض تحت عنوان الدعوة النزارية، وسوف تكشف الحلقة الملحمية عن العديد من الأسرار والخبايا المتعلقة بالدعوة وعلاقتها بحسن الصباح «كريم عبد العزيز»، خاصة بعد ما ينجح في لقاء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

يتطرق مسلسل الحشاشين الحلقة 3 إلى الدعوة النزارية، والتي جاءت نتيجة الصراع على الحكم ما بين نزار الابن الأكبر للخليفة الفاطمي والابن الأصغر المستعلي، وفي الوقت الذي يميل فيه الأب والخليفة المستنصر بالله إلى الابن الأكبر يرجع الوزير وأمير الجيوش بدر الدين الجمالي كفة المستعلي.

أزمة بين حسن الصباح وبدر الجمالي في مسلسل الحشاشين الحلقة 3

وتبدأ الأمور بين بدر الدين الجمالي وحسن الصباح في التأزم بشكل كبير، ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 3، وذلك بعد ما يعلن حسن الصباح تأيده لنزار وهو الأمر الذي يغضب الجمالي ويسعى إلى إخراج الصباح خارج البلاد.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 3

ويبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 في تمام الساعة التاسعة والربع مساء على قناة DMC، بالإضافة إلى عرضه في تمام الـ 11 مساء على قناة DMC دراما، بجانب طرحه على منصة واتش آت في تمام الساعة الـ 7:15 قبل عرضه تلفزيونيا.