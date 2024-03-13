محمد سيد بشير يحتفل بتخطي حملة مسلسل محارب لحسن الرداد 30 مليون مشاهدة

احتفل الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير بتحدي حملة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مع تخطيه نحو 30 مليون مشاهدة، خاصة أنه صاحب فكرة تحدي تقديم كاست بشكل كامل في 20 ثانية، وهذا التحدي لاقى نجاحا كبيرا، وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

كامبين محارب يتخطى 30 مليون مشاهدة

وكتب محمد سيد بشير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ناس كتير عارفة أني كنت عامل كامبين لمسلسل محارب، وأنا صاحب فكرة التحدي والفيديوهات وتقديم كاست المسلسل بشكل مختلف، بس اللي الناس متعرفوش أن الأكونتات الشخصية بتاعتي حققت نسبه مشاهدة 30 مليون ڤيو إجمالي مشاهدات، وقسما بالله ولا جنيه ادفع كلوا حقيقي».

وتابع: «الحمد لله، وبإذن الله نجني ثمار ده، والبوادر ظهرت بعد عرض الحلقة الثانية».

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب، حادث أدى إلى وفاة والدته بسبب إصرارها على جلب القميص الذي تعتقد بأنه سيحمي ابنها من آثار العين والحسد التي تتربص به من أعدائه.

ملخص الحلقة 2 مسلسل محارب

وتمر أحداث الحلقة وتحاول زوجة «محارب» التي حدثت الكارثة أثناء زفافها، الذهاب إليه لتعزيته، ولكن والدها يرفض ذلك ويعنفها بشدة، بل ويزيد على ذلك أنه لن يزوجها من محارب؛ بحجة أنه لم يكن يرغب في هذا الزواج من قبل، ولكي لا يقول الناس إنها جلبت النحس على زوجها يوم زفافهما.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شاب يسمى محارب يجسده الفنان حسن الرداد، قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، إلا أن الاضطرابات التي يتعرض لها، تكشف له سرًا يغير مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.