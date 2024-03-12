ملخص الحلقة 2 مسلسل محارب.. حسن الرداد يفقد والدته وزوجته

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب، حول الحادث الذي أدى إلى وافة والدته بسبب إصرارها على جلب القميص الذي تعتقد بأنه سيحمي ابنها من آثار العين والحسد التي تتربص به من أعدائه.

ملخص الحلقة 2 مسلسل محارب

ثم تمر أحداث الحلقة، وتحاول زوجة «محارب» التي حدثت الكارثة أثناء زفافها، الذهاب إليه لتعزيته ولكن والدها يرفض ذلك ويعنفها بشدة، بل ويزيد على ذلك أنه لن يزوجها من محارب؛ بحجة أنه لم يكن يرغب في هذا الزواج من قبل، ولكي لا يقول الناس إنها جلبت النحس على زوجها يوم زفافهما.

محارب يفقد والدته وزوجته

في اللحظات التي يجلس فيها محارب لتلقي عزاء والدته، يقبل عليه محامي الجاني مكررا عليه طلبه بأن يتنازل عن القضية مقابل مبلغ كبير من المال يحصل عليه هو وأخوته، لكنه يهنه للمرة الثانية، وفي تلك الأثناء يستمر الشد والجذب بين ناهد السباعي التي تقوم بدور زوجته التي لم يكتمل زفافها، وبين والدها.. ترتفع أصواتهما، ثم يضربها ضربا مبرحا على وجهها، ويقسم أنه لن يزوجها من محارب.. وما يكون من الفتاة إلا أنها تذهب إلى «البلكونة» وتلقي بنفسها في الشارع.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول شاب يسمى محارب يجسده الفنان حسن الرداد، قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، إلا أن الاضطرابات التي يتعرض لها، تكشف له سرًا يغير مسار حياته.