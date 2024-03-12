مسلسل محارب الحلقة 2.. حسن الرداد يفقد والدته

بدأت الحلقة 2 من مسلسل محارب، بالحادث المميت الذي تعرضت له والدة محارب الذي يؤدي دوره حسن الرداد، أثناء قيام أحد البلوجر المشاهير باللعب بسيارته في أحد الشوارع الواسعة، وذلك في اللحظة التي كان يحتفل فيها محارب بزفافه في القاعة صحبة أخته وضيوفه.

مسلسل محارب الحلقة 2

تصل الأم الغارقة في دمائها إلى المستشفى، دون مصاحب لها من أهلها، في تلك الأثناء يبدأ القلق والتوتر يسيطران على محارب وأخته، فيأمرها بأن تبحث عن والدتهما، ولكنها ترجع خائبة، وتقول إنها لم تجدها، وتحاول الاتصال بها، ليأتي إليها الخبر الصادم.. توفيت والدتها في المستشفى.

تذهب مصدومة إلى أخيها الذي يرقص مع زوجته في حفل زفافهما، وتخبره الخبر، ليصاب بالهلع ويهرول تجاه المستشفى ليجد والدته في ثلاجة الموتى، مغطاة بأكفانها.. وتمر أحداث مسلسل محارب الحلقة 2، ويحاول محام الجاني وهو بلوجر مشهور على منصات التواصل الاجتماعي، البحث عن ثغرة تخرجه من براثن قضية القتل التي قام بها أثناء اللعب بسيارته في الشارع.

قصة مسلسل

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول الشاب محارب الذي يأتي من الأرياف إلى القاهرة صحبة أسرته والذي يجسد بطولته الفنان حسن الرداد، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.