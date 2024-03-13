هل يجوز الصيام أول الحمل؟.. 4 حالات تسبب خطورة على الأم

هل يجوز الصيام أول الحمل واحد من الأسئلة، التي تشغل بال الحوامل، والتي ترغبن في معرفة إذ كان يصلح لها ذلك أم لا، وما تأثير ذلك على صحتها وصحة الجنين وقد أوردت وزارة الصحة كل ما يتعلق بذلك ويمكن إيضاحه في التقرير التالي.

هل يجوز الصيام في أول الحمل؟

صيام الحامل في شهر رمضان لا يؤثر على الجنين من حيث وزنه وطوله ووقت الولادة، إلا أنه ربما يكون متعبا في بعض الأحيان، خاصة السيدات اللاتي لديهن مشاكل صحية أو ضعاف الجسد، وجب عليهن في تلك الحالة مراجعة الطبيب لمعرفة مدى صحة الصيام لهن من عدمه، وفقا لتشخيص حالتهم؛ فإذا منعها من الصوم، فلابد أن تلتزم بنصائح الطبيب.

4 حالات تمنع الحامل فيها عن الصيام

القيء

الامتناع عن شرب السوائل والطعام لساعات طويلة، ربما يعرضكِ للإصابة بالجفاف، الذي يصاحبه في الكثير من الأحيان تعب وإعياء شديدين.

ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم

عند إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وفي حال ثبت ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم، ففي هذه الحالة يحتاج الجسم لكمية كبيرة من الماء يوميا، لتعويض الجسم بما يحتاجه من الماء للحصول على الرطوبة اللازمة للحوامل في ذلك الوقت.

ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت مصابة بارتفاع ضغط الدم، فوجب عليك في تلك الحالة، الامتناع عن صيام رمضان، فحالتك الصحية يمكن أن تستدعي تناول جرعات من الأدوية على فترات متقطعة من اليوم.

تسمم الحمل

يحظر على المرأة الحامل صيام شهر رمضان في حالة الإصابة بتسمم الحمل، والذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، نتيجة احتباس السوائل والأملاح بالجسم، مع ارتفاع نسبة الزلال «البروتين» في البول.