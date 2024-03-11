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دراما المتحدة

ما حكم إفطار الحامل في رمضان وكفارته؟.. علي جمعة يوضح (فيديو)

كتب:

محمد أباظة
01:36 م | الإثنين 11 مارس 2024
الدكتور على جمعة

الدكتور على جمعة

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، حكم إفطار الحامل في رمضان، موضحا أن المرأة الحامل تحمل جنينا يرغب في الغذاء، وبالتالي هى مسؤلة عن فردين «نفسها وحملها»، فلذلك يجوز لها الإفطار.

ما حكم عدم صوم الحامل في رمضان؟

وخلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، قال الدكتور على جمعة، إن إفطار المرأة الحامل يكون إما بنصيحة الطبيب وإما بالوجود، ويقصد هنا الشعور بالتعب أو الجوع أو العطش. 

حكم إفطار الحامل في رمضان

ونصح جمعة المرأة الحامل حال صومها، بأن تحرص على تناول مأكولات مفيدة، حرصا على الصحة العامة، مضيفًا أن المذاهب اختلفت على كفارة صيامها، فهناك فريق يرى أنها إذا خافت على نفسها والجنين يخرج كفارة يومين، وإذا خافت على الجنين فقط يكون يوم، إذ تخرج 20 جنيها عن اليوم الواحد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.