ما حكم إفطار الحامل في رمضان وكفارته؟.. علي جمعة يوضح (فيديو)

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، حكم إفطار الحامل في رمضان، موضحا أن المرأة الحامل تحمل جنينا يرغب في الغذاء، وبالتالي هى مسؤلة عن فردين «نفسها وحملها»، فلذلك يجوز لها الإفطار.

ما حكم عدم صوم الحامل في رمضان؟

وخلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، قال الدكتور على جمعة، إن إفطار المرأة الحامل يكون إما بنصيحة الطبيب وإما بالوجود، ويقصد هنا الشعور بالتعب أو الجوع أو العطش.

حكم إفطار الحامل في رمضان

ونصح جمعة المرأة الحامل حال صومها، بأن تحرص على تناول مأكولات مفيدة، حرصا على الصحة العامة، مضيفًا أن المذاهب اختلفت على كفارة صيامها، فهناك فريق يرى أنها إذا خافت على نفسها والجنين يخرج كفارة يومين، وإذا خافت على الجنين فقط يكون يوم، إذ تخرج 20 جنيها عن اليوم الواحد.