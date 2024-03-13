دراسة حديثة: كورونا أثر في انخفاض متوسط العمر المتوقع للأفراد

أعلنت دراسة حديثة أن فيروس كورونا أثر في انخفاض متوسط العمر المتوقع للأفراد، بمقدار سنة و6 أشهر خلال العامين الأولين من انتشار الوباء، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

تأثير كورونا على البالغين

وأوضح الباحثون الذين يحللون بيانات معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، والذي يقع مقره في الولايات المتحدة أن هذا الانخفاض يمثل تغييرًا حادًا في ظل الزيادة «المستمرة لعقود من الزمن» في متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم.

وأوضح أوستن شوماخر، الباحث في معهد IHME والمسؤول الرئيسي عن الدراسة المنشورة في مجلة «لانسيت»: كان لوباء «كوفيد-19» تأثيرًا أكبر على البالغين في جميع أنحاء العالم من أي حدث وقع خلال نصف قرن، بما في ذلك الصراعات والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن متوسط العمر المتوقع انخفض في 84% من 204 دولة ومنطقة تم تحليلها خلال الفترة من 2020 إلى 2021، ما يعكس الآثار المدمرة المحتملة للفيروسات الجديدة.

وقدر الباحثون أن معدل الوفيات للأفراد الذين تجاوزوا سن الـ15 عاما ارتفع بنسبة 22% للرجال و17% للنساء خلال ذلك الوقت.

انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال

وأشارت الدراسة إلى أنه جرى تسجيل انخفاض في متوسط العمر المتوقع في مدينة مكسيكو وبيرو وبوليفيا بنسب أعلى من البلدان الأخرى، وحدث انخفاض في عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار نصف مليون طفل في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهذا يعتبر استمراراً للتقليل المستمر في وفيات الأطفال على المدى الطويل.

أفادت الدراسات بأن «كوفيد-19» سبب وفاة زائدة تقدر بنحو 15.9 مليون حالة خلال الفترة من عام 2020 إلى 2021، سواء بشكل مباشر نتيجة الإصابة بالفيروس أو بشكل غير مباشر نتيجة للتداعيات الصحية والاجتماعية للوباء، وهذا يعني وجود مليون حالة وفاة إضافية مقارنة بتقديرات منظمة الصحة العالمية السابقة.

ويتم حساب الوفيات الزائدة من خلال مقارنة العدد الإجمالي للوفيات مع العدد المتوقع لوفيات لو لم تكن هناك جائحة.

كيف تمكنت الجزر المعزولة من تجنب عبء كورونا؟

وكانت بربادوس ونيوزيلندا وأنتيغوا وبربودا من بين البلدان التي سجلت أدنى معدل للوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، ما يظهر جزئيا كيف تمكنت الجزر المعزولة في كثير من الأحيان من تجنب العبء الأكبر للوباء.

وكشفت الدراسة أيضًا عن انخفاض عدد السكان في العديد من الدول المتقدمة والغنية، بينما يستمر النمو السكاني في الدول ذات الثروات المحدودة.

وأصدر شوماخر تحذيرات من أن هذه الديناميكية «ستؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة، مثل نقص العمالة في المناطق التي يتقلص فيها عدد السكان الأصغر سنا وندرة الموارد في الأماكن التي يستمر فيها حجم السكان في التوسع بسرعة».