«بروتوكول قليني» المصري يحقق نجاحا جديدا في علاج كوفيد 19

أعلن الدكتور مينا ثابت، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، نجاح بروتوكول قليني المصري، في علاج مريضة كانت تعاني من كوفيد 19، مصحوبًا بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى التهاب كبدي مزمن بى، والتهاب في البنكرياس، مع خلل في وظائف الكلى.

وأوضح «ثابت» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المريضة شفيت تمامًا باستخدام بروتوكول العلاج بعد قضائها ثلاثة أيام فقط في المستشفى، وقد وافقت هي وعائلتها على نشر حالتها وصورهم في مؤتمر طبي دولي.

بروتوكول قليني المصري

وأضاف عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، أن بروتوكول قليني المصري هو بروتوكول علاجي مناعي آمن مستخدم في الكبار والأطفال والحوامل وغير مكلف، ويعتمد على إعادة توظيف أدوية متوفرة بعد أن شرح علميا قدرتها على علاج مرضى الفيروسات التنفسية مثل كورونا والمخلوي والإنفلونزا.

وأوضح أنه بالإضافة إلى بروتوكوله المعروف، فقد نشر أيضًا بحثًا يعتمد على استخدام مادة طبيعية مستخلصة من اللوز والتوت وأوراق العنب، بالإضافة إلى الزنك، حيث يساعد هذا الاقتران على تقوية المناعة ومكافحة الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا متى تم استخدامه مبكرًا.

وأشاد «ثابت» بدعم وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور غير المسبوق للابتكارات العلمية والطبية؛ لتحقيق منتجات تحت شعار «صنع في مصر»، لها القدرة التصديرية وجلب العملات الأجنبية لتنمية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن بروتوكول قليني المصري، هو البروتوكول العلاجي الوحيد في العالم الذي يحمل اسم مصر واسم طبيب مصري، وقد تم نشره في مجلة العدوى البريطانية، وهي مجلة رائدة في مجال الأمراض المعدية على مستوى العالم.

ولفت عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، إلى أن أحد أبحاث بروتوكول قليني المصري قد نال هو الآخر نفس الإشادة الدولية المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة، وأنه تم نشر العديد من الأبحاث حوله في كبريات الدوريات الطبية العالمية.

وختم ثابت حديثه بالقول إن بروتوكول قليني المصري هو إنجاز علمي كبير لمصر، ويمثل أملًا جديدًا في علاج كوفيد 19 والفيروسات التنفسية الأخرى.