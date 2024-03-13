أغرب طقوس فؤاد المهندس في رمضان.. كان بيفطر على «حلبة»

تحدث نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس عن طقوس والده في شهر رمضان الكريم، قائلا: «كان يعشق شهر رمضان، وكانت أسرتنا تحضر له قبل قدومه بشهرين».

إعداد قائمة رمضان قبل حلوله بشهرين

وأضاف خلال بودكاست «حكايات الأستاذ»، المذاع على تلفزيون الوطن: «كان والدي يحاول إعداد قائمة رمضان قبل حلوله بشهرين، مثل ما يأكله وكيفية الصوم والسحور، وكان يحب أن يكون البيت فيه فوانيس ومفارش عليها صور رمضان، وكان يفطر على حلبة».

وتابع نجل فؤاد المهندس: «كان شهر رمضان عزيزا وغاليا على والدي وكان يعشقه، وبالنسبة إلى عمله، فإنني لم أحضر تصوير مواسم كثيرة من فوازير عمو فؤاد، لكنه كان يصوره قبل بداية شهر رمضان بـ20 يوما، ثم يستكمل التصوير في شهر رمضان بواقع ساعتين يوميا».

إلى ذلك، تحدث عن فؤاد المهندس كأب، موضحًا، أنه كان أبا جميلا و«جدع»، وعلمه كيف يعتمد على نفسه وعدم التكبر وحل المشكلات: «علمني أنا وأحمد أخويا الرجولة والاعتماد على النفس، ويشرفني أن يكون والدي».