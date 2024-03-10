أكبر خريطة برامجية على منصات «الوطن» في رمضان.. بودكاست لهبة الأباصيري و«حكايات فؤاد المهندس»

يقدم موقع وجريدة «الوطن» خريطة برامجية متنوعة في رمضان 2024 على منصاته المختلفة، تتنوع بين فنية واجتماعية ودينية، كما تحرص المؤسسة على تقديم مجموعة برامج جديدة من البودكاست في انطلاقة مختلفة مع بداية الشهر الفضيل، ولأول مرة تقدم طفلة برنامج يتضمن أسئلة للأطفال على شاشة الوطن.

مجموعة مميزة من البرامج الفنية على شاشة «الوطن»

وتستعرض «الوطن» مجموعة مميزة من البرامج الفنية، تشمل برنامج ملوك الدراما الذي يقدمه الناقد الفني محمد مسعود، ويناقش فيه مسلسلات زمان وأشهر المشاهد وكواليس التصوير، كما تقدم دعاء حلمي برنامج عين الناقد، الذي يستعرض مشاهد مسسلسلات رمضان 2024.

وعن برامج البودكاست تبدأ الوطن بانطلاقة مختلفة في شهر رمضان، حيث تقدّم الإعلامية هبة الأباصيري بودكاست «قارورة وأفتخر» لأول مرة، تناقش خلاله موضوعات اجتماعية تهم المرأة والفتيات.

كما يقدم محمد فؤاد المهندس برنامج خاص عن «حكايات الأستاذ»، يستعرض خلاله حكايات والده وتفاصيل من أهم كواليس أعماله الفنية، وبرنامج «يكون في علمك» تقديم إنجي الطوخي والذي يقدم أهم الاختراعات التي غيرت التاريخ، وبرنامج «مش من هنا» من تقديم ندى نور ويتضمن أغرب العادات والتقاليد.

وتستكمل الوطن تقديم برنامج حواديت ماما سماح من تقديم سماح أبو بكر عزت، الذي يستهدف حكايات وقصص هادفة للأطفال، وبرنامج اشتباك من تقديم الدكتور خالد منتصر لطرح رؤى مختلفة حول أكثر الموضوعات جدلا.

كما تقدم «الوطن» برنامج مسلسلاتي في لايف يومي، يستعرض ردود فعل المواطنين حول المسلسلات اليومية التي تذاع طوال شهر رمضان، يتحدث فيه المواطنون عن المسلسلات التي يتابعونها وأكثر المشاهد التي أثارت إعجابهم.

وتستعرض «الوطن» في نوستالجيا مميزة مسلسلات الدراما زمان التي استحوذت على مشاهدات الملايين ولا زالت تتصدر حديث الملايين كلما أعيد عرضها من جديد.

برنامج كواليس المسلسلات

وتكشف كواليس المسلسلات في برنامج كواليس من تقديم بسمة شطا، وترصد من خلاله نجوم الفنانين المشاركون في دراما رمضان ونجوم خلف الكاميرات، كما تقدم برنامج «صدة ردة» مع ضحى محمد، وهي لعبة مختلفة مع الفنانين والمشاهير وأسئلة سريعة وأخرى ترفيهية يستعرض خلالها الفنان أهم المواقف الإنسانية واللقطات الكوميدية التي مر بها خلال مسيرته.

برنامج «تسمحلي اسألك» للأطفال

وتتضمن خطة «برامج الوطن» مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية، على رأسها «وطن الطيبين» الذي يناقش الحكايات الإنسانية ومواقف الرضا في حياة البسطاء، ويستهدف برنامج «تسمحلي اسألك» الإجابة على أسئلة الأطفال المتنوعة والحرجة والجدلية البرنامج، تقديم الطفلة رنا طنطاوي.

وتحرص «الوطن» على تقديم وجبة دسمة من البرامج الدينية، على رأسها «على باب الحسين» تقديم الشيخ مصطفى عبدالسلام، الذي يقدم خلال 30 حلقة رسائل رمضانية للصائمين، ويستعرض الدكتور هاني تمام في برنامج «لو تعلمون» أخلاقيات الصائم وحلقات متنوعة ومختلفة لكل المتابعين.

وتتضمن خريطة الوطن برامج طبخ متنوعة، بينها برنامج طبخة في حلقة تقديم الشيف نادين سلطان وبرنامج أطعم أكلة من تقديم نهى الجوهري والذي تستعرض فيه أشهى أكلات المطاعم

وتقدم الوطن برنامج «اللغز» تقديم ريم عبد المقصود الذي يستعرض قصص رحيل المشاهير الغامض، كما يقدم أحمد منير برنامج اللمبة الذي يستهدف تفاصيل وخلفيات لموضوعات وقضايا مختلفة تهم الملايين.

وتستعرض الوطن في برامج ريلز الأمثال الشعبية التي تناقض بعضها البعض تقديم سماح حسن، كما تقدم برنامج آخر موضة أحدث تصميمات العبايات وألواناتها من تقديم سما محمد.