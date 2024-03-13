ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار ثالث أيام شهر رمضان، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية حول مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويوافق موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 6:07 مساء بزيادة دقيقة عن اليوم الأول من شهر رمضان، ويتأخر موعد الأذان بشكل تدريجي يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الأربعاء 13-3-2024

ويتزامن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 مع إفطار الصائمين، والذي يوافق في تمام الساعة 6:07 مساء، ومن المحبب أن يبادر الصائم بالإفطاء أثناء سماعه للأذان.