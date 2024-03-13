تتواصل الأحداث المشوقة في حياة محارب، تزامنا مع موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل محارب على شبكة قنوات cbc في 6 مواعيد مختلفة، لإتاحة الفرصة للراغبين في متابعة الأحداث في التوقيت المناسب.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل محارب

مسلسل محارب يشارك فيه عدد كبير من النجوم، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ناهد السباعي، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وهو ذات أحداث درامية سريعة، وتتواصل المزيد من الأحداث الليلة، مع موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل محارب، على شبكة قنوات CBC، الساعة 9 مساءً، وموعد الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا، وموعد الإعادة الثانية، الساعة 3:45 عصرًا.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل محارب

يشعر محارب بالانهيار واليأس الشديد بعد وفاة والدته في حفل زفافه، ويستغل حماه الذي كان رافض زواج ابنته منه الأحداث لإنهاء الزواج، ويمنع ابنته من التعزية في حماتها، ويعلن والدها أنّها إذا استمرت في هذا الزواج سيقول الناس إنّها جلبت النحس على زوجها.

موعيد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC دراما

- مسلسل محارب الحلقة 3 الساعة 10:30 مساءً.

- مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً.

- مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي .

أبطال مسلسل محارب

نجوم مسلسل محارب، حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.