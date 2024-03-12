حسن الرداد: «محارب» يشبه حياتنا اليومية.. و«المتحدة» صنعت طفرة في الدراما

بخطوات محسوبة وأداء متمكن، طلّ علينا النجم حسن الرداد هذا العام من خلال مسلسل «محارب» الذى يعرض حصرياً على شاشة cbc، واستطاع أن يخطف الأنظار، وتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى قبل بدء الماراثون بأيام بسبب شكل الدعاية الخاصة بالعمل من خلال فيديوهات ترويجية بأسماء أبطال العمل، مما سهل على المشاهدين حفظ أسماء أبطال المسلسل، وحرصهم على متابعة الأحداث، التى جاءت فى إطار تشويقى اجتماعى، ليبتعد «الرداد» عن الكوميديا هذه المرة ويختار المنافسة بالدراما الجادة.

وتحدث «الرداد» خلال حواره لـ«الوطن»، عن أسباب موافقته على مسلسل «محارب»، ورأيه فى التعاون الثانى مع المخرجة شيرين عادل، وكواليس العمل مع الفنانين أحمد زاهر وناهد السباعى ونرمين الفقى وماجد المصرى، كما أوضح رأيه فى المنافسة بموسم دراما رمضان 2024، فضلاً عن طقوسه اليومية على مائدة الإفطار مع زوجته الفنانة إيمى سمير غانم ونجله «فادى» للعام الثانى، وحقيقة تحضيره لعمل يجمعهما معاً، واتجاهه إلى السينما خلال الفترة المقبلة.

ما الذى شجعك على المنافسة بمسلسل «محارب» بعد غياب عامين؟

- فى البداية مسلسل «محارب» من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، وتربطنى علاقة كبيرة بكل صناع العمل، و«بشير» يعتبر بالنسبة لى أكثر من أخ، ودائماً كان يعرض علىّ أعمالاً متميزة، وعندما عرض علىّ فكرة «محارب» تحمست بشدة، لأنها مختلفة، فالمسلسل إنسانى، وأفضل باستمرار الموضوعات الاجتماعية التى تهم المشاهد العربى، و«بشير» يقدم أعمالاً متميزة وناجحة دوماً منذ بداياته الفنية.

لاحظنا أن أحداث المسلسل مأخوذة من قصص واقعية نعيشها يومياً، ما السر وراء ذلك؟

- حلقات المسلسل مكتوبة بشكل جيد بفضل محمد سيد بشير، لأن المشاهد كلها من مواقف حقيقية نعيشها يومياً، والمشاهِد يريد أن يتابع الأعمال التى تشبه المشكلات الحياتية مثل الطلاق والزواج والخلافات العائلية، والمشكلات التى تواجه الإنسان بشكل عام، فعندما يقدم ذلك من خلال عمل درامى متماسك يخرج المسلسل بأفضل صورة، بخاصة أننا حرصنا على أن يكون المسلسل قريباً للمشاهد، وهذا ما شجعنى للسيناريو منذ أن قرأت الفكرة، لأن هناك أشياء كثيرة فى الدور والشخصية لمستنى على المستوى الإنسانى وقريبة منى، وهذه الجزئية كانت أحد أهم أسباب تحمسى لخوض هذه التجربة التليفزيونية.

بدأت تحضير المسلسل فى العام الماضى، ما سبب تأجيله لدراما رمضان 2024؟

- عرض محمد سيد بشير علىّ الفكرة فى العام الماضى، وبدأت المخرجة شيرين عادل فى التحضيرات الأولى للعمل، ولكن بسبب تفاصيل المسلسل المتشابكة وتجهيزات السفر والتنقلات لأكثر من مكان تأجل لمدة عام، لأن الوقت لم يسعفها لتقديم المسلسل العام الماضى، وحتى نحصل على الوقت الكافى، وكان ذلك فى صالح العمل من وجهة نظرى.

قدمت من قبل شخصية صعيدية فى «كف القمر»، هل سهّلت عليك فى «محارب»؟

- شخصية «عزيز محارب» لها جذور صعيدية، ولكن لم يتحدث اللهجة الصعيدية فى المسلسل، ولكن تجسيدى لشخصية صعيدية سابقاً سهل علىّ الأمر، لأنى سبق وقدمتها فى فيلم «كف القمر» فى عام 2011، ووقتها عملت على الدور مع مصحح اللهجة عبدالنبى الهوارى، والجمهور أثنى على دورى.

ماذا عن كواليس تصوير «محارب»؟

- سعيد لأقصى درجة بجميع فريق العمل فى المسلسل، خاصة أن الإنتاج مع الفنان أحمد السبكى الذى أتعاون معه فى أغلب شغلى، ولم يبخل بأى شىء من أجل خروج العمل فى أفضل صورة، والمخرجة شيرين عادل مميزة، وأحبها على المستوى الإنسانى، فكل العناصر كانت غنية أن أقدم هذا المسلسل، كما أستمتع للغاية بالعمل مع عفاف شعيب فهى فنانة عظيمة، وشرفت بالوقوف أمامها، وأيضاً ناهد السباعى ونرمين الفقى، والنجم الكبير أحمد زاهر، والفنان ماجد المصرى، وكوميديا الفنان محمود البزاوى، فكل فنان له كيمياء خاصة أضفت روحاً وبهجة على العمل، وكل شخص يركز جيداً ويقدم الشخصية بأفضل جهد لديه.

لاحظنا خلال الأحداث أن «عزيز محارب» له ذوق مختلف فى المسلسل، مَن وراء ذلك؟

- الاستايلست مونيا من أوائل الشخصيات التى عملت معها، ولم يكن «محارب» أول تعاون بيننا، ولكن سبق وقدمت فيلم «خيانة مشروعة»، وفيلم «كف القمر»، فهى صديقة عزيزة، ودرسنا شخصية محارب بشكل مفصل، واختارت الملابس بعناية شديدة، بعد جلسات عمل مع المخرجة شيرين عادل، وأود أن أشكرها على جهودها معى فى المسلسل.

اعتاد الجمهور على ظهورك فى القالب الكوميدى، ألم تقلقك المنافسة هذا العام بعمل تشويقى جاد؟

- مقاطعاً: «والله أغلب مسلسلاتى جادة»، فى الحقيقة لا أعرف ما سبب اقتصار نظرة الجمهور لأعمالى على المسلسلات والأفلام الكوميدية، رغم أننى قدمت أعمالاً جادة مثل «آدم وجميلة»، و«انتقام»، و«شاهد عيان»، ومسلسل «بابلو» مؤخراً، وقدمت الكوميديا فقط فى مسلسل «عزمى وأشجان»، و«الزوجة 18»، وأحرص على التنوع دوماً فى اختياراتى، وعدم تقديم نوع واحد فقط من الأعمال.

ما أصعب المشاهد التى قدمتها فى «محارب»؟

- هناك مشاهد ظهرت فى الحلقات الأولى فى العلاقة الخاصة بين محارب ووالدته، ولحظة فقدانها، وهناك مشاهد أخرى قوية تعتمد على المشاعر فى المقام الأول.

لديك قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال، هل تجد «محارب» مناسباً لهذه الفئة العمرية؟

- بفضل الله، لدى قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال والشباب والكبار، واستطعت أن أصل لكل الفئات العمرية، وهذا ما كنت أضعه أمام عينى منذ بداية دخولى الوسط الفنى، أن أقدم أعمالاً تصلح للمشاهدة من جميع الفئات العمرية بالأسرة المصرية.

ماذا عن التعاون مع المخرجة شيرين عادل باعتبارها سيدة؟

- التعاون مع شيرين عادل من أفضل وأمتع الأشياء فى مسلسل «محارب»، لأنها مخرجة متمكنة، وعملت معها من قبل فى مسلسل «مولد وصاحبه غايب»، كما أن لديها نجاحات عديدة فى الدراما، وأفضل العمل معها، ولم أفكر فى الأمور بنظرة أنها سيدة أم رجل، ولكن نجاحها وعملها مع النجوم الكبار، وعلامتها البارزة فى سماء الدراما كافية للرد على ذلك.

اتجه معظم المنتجين لأعمال الـ15 حلقة، هل يستحق «محارب» تقديمه خلال 30 حلقة؟

- قصة «محارب» تستوجب عرضها خلال 30 حلقة، والأمر يتوقف فى هذا الأمر على الفكرة وكيفية عرضها، بدون إدخال عناصر المط والإطالة على المشاهدين، كما أستعد لتقديم عمل مكون من 8 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، كما ذكرت سابقاً فأنا أحب التنوع والتغيير.

ما رأيك فى دور «المتحدة» الدرامى وإنتاجها الغزير والمتنوع؟

- الشركة المتحدة صنعت طفرة فى الأعمال الدرامية خاصة فى موسم رمضان 2024، فقد قدمت أعمالاً تناسب جميع الأذواق ما بين الكوميدى والتاريخى والتراجيدى والتشويقى، لأننا لدينا جمهور فى الوطن العربى بأكمله، لذلك يجب علينا تقديم أذواق مختلفة للمشاهدين فى أنواع الدراما، حتى يكون هناك تنوع ما بين الكوميديا والأكشن وغيره، وذلك شىء إيجابى أن يكون هناك كم كبير من الأعمال، ويتم اختياره بناء على ذوق المشاهدين ونوع الدراما الموجودة، حتى تلائم وتناسب أذواق المشاهدين.

انتظروا مفاجآت تجمعنى بإيمى سمير غانم.. وأحرص على أخذ رأيها فى أعمالى الفنية وابنى «فادى» بدأ ينطق بعض الكلمات «تجعلنى فى غاية السعادة»

شاهد الجمهور مبارزة تمثيلية واضحة بينك وبين أحمد زاهر، كيف جاءت الكواليس؟

- أحمد زاهر من أهم أسباب تأجيل المسلسل لعام كامل، فهو نجم كبير، وسعيد أنى أعمل معه فى المسلسل، والمشاهد المقبلة بها أداء وتمثيل أكبر، وسيظل الصراع بيننا لحلقات أخرى، وأعتقد أن النجاح وراء ذلك هو تميز «زاهر» ولمسة المخرجة شيرين عادل، والفضل الأول يرجع لسيناريو محمد سيد بشير.

صنعت كواليس المسلسل حالة من الفكاهة والمرح على مواقع التواصل الاجتماعى، مَن كلمة السر وراء ذلك؟

- صاحب الفكرة محمد سيد بشير مؤلف المسلسل، فكر فى فكرة جديدة وقمنا بتطويرها، من خلال نشر فيديوهات لأبطال المسلسل بأسمائهم وشخصياتهم الحقيقية، ولقى الأمر استحساناً من الجمهور بشكل جيد، وبدأ الجمهور يحفظ أسماء الأبطال والشخصيات ويتساءل عن المسلسل قبل عرضه فى شهر رمضان.

هل من الممكن تقديم جزء ثانٍ من «محارب»؟

- لم نتحدث عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «محارب»، حتى هذه اللحظة، لأن فكرة «محارب» مكتملة بشكل كبير، وأفضل الابتعاد عن التكرار والإطالة، ولكن يكون القرار الحاسم بعد انتهاء عرض المسلسل ومتابعة ردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.

كيف تجد المنافسة هذا العام وسط 20 عملاً درامياً؟

- أحب المنافسة التى تخلق إبداعاً وتميزاً وتركيزاً، فإذا تخيلنا يوماً ما أنه لا يوجد منافسة، سوف ينقلب الأمر إلى «كسل»، ولكن المنافسة فى النهاية لصالح المشاهد، وعدم وجود منافسة دليل على هبوط المنتج، فالمنافسة شىء صحى، وأتمنى النجاح والتوفيق للجميع خلال شهر رمضان.

ماذا تمثل لك فكرة التكريم فى حياتك؟

- التكريم شىء عظيم، ويدل على التميز، وحصلت على عدة تكريمات فى حياتى الفنية، ولكن سيظل بداخلى شعور امتنان وحب لأهلى بعد كل تكريم أحصل عليه، وهذا ما حدث خلال تكريمى فى مهرجان الأقصر مؤخراً مع زوجتى الفنانة إيمى سمير غانم، بحضور أكثر من نجم من دولة أفريقية.

حدثنا عن طقوسك خلال شهر رمضان الكريم فى ظل وجود نجلك «فادى»؟

- بعيداً عن التصوير، كنت أفضل قبل أذان المغرب الوقوف بجوار والدتى أثناء إعدادها الطعام وفى الخلفية يكون صوت القرآن الكريم، والمنزل ممتلئ بالزينة والفرحة، كما أتناول «الكنافة» فى رمضان، وبخصوص «فادى» فهذا يعد ثانى رمضان بالنسبة له، ومتحمس للغاية لأنه بدأ ينطق بعض الحروف والكلمات بشكل مبسط، ويجعلنى فى غاية السعادة.

هل ما زلت تستشير زوجتك إيمى سمير غانم قبل الدخول فى أى عمل فنى؟

- زوجتى إيمى سمير غانم أغلى شخص فى حياتى، وهى شخصية طيبة وهادئة، وباستمرار أحرص على أن آخذ رأيها فى أى عمل فنى قبل دخوله، لأن لديها رؤية واضحة ومهمة فى اختيار الأعمال، وأثق فى قراراتها.

هل يجمعكما عمل قريباً، خصوصاً أن الجمهور اعتاد على ظهوركما معاً؟

- بالفعل، هناك اتفاقات على أن نقدم أعمالاً فنية معاً، وبدأنا بالفعل فى التنفيذ، ولكن لن أعلن عن التفاصيل حتى تتضح الأمور بشكل أكبر، ولكن انتظروا مفاجآت تجمعنى بـ«إيمى» خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن أعمالك السينمائية خلال الفترة المقبلة؟

- أستعد لعمل جديد بدأت العمل عليه قبل بداية شهر رمضان، ولكن توقف قليلاً بسبب التركيز فى مسلسل «محارب»، وسوف أعود للعمل عليه مرة أخرى، وسيكون مختلفاً عما قدمته من قبل فى السينما، وأتمنى باستمرار أن أكون عند حسن ظن المشاهدين بتقديم أفضل الأعمال.