كيف شجع «أمين» ابنه «سيف» على الصلاة؟.. تابع مسلسل سر المسجد على قناة الحياة

ناقشت أحداث حلقات مسلسل الكرتون سر المسجد، قضية تكاسل الأطفال عن الصلاة، والذهاب إلى المسجد، وتسليط الضوء على هذه المشكلة، لجعلهم يقبلون عليها وخاصةً في المساجد، وتأثير ذلك في كل ما يتعلق بسلوكياتهم مع دور تطبيقات الإنترنت في حل مشكلات المجتمع، وهو ما حاول فعله الأب بإعداد تطبيق يعلم الأطفال الصلاة والمعلومات الدينية.

مسلسل سر المسجد

خلال أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل سر المسجد، حاول الأب أمين أن يصطحب ابنه سيف إلى الصلاة في المسجد، ولكنه كان يعتذر في كل مرة مدعيًا الكذب والتمثيل بأنه يشعر بالتعب، مما أغضب الأب وجعله يشعر بالحزن الشديد، وحكى لوالدته: «سيف حتى مش بيروح المسجد يصلي الجمعة، نفسي ألاقي طريقة اشرح له بيها أهمية المساجد والصلاة فيها».

تطبيق إلكتروني لتعليم الصلاة

لتقترح عليه الزوجة باستغلال وظيفته كمبرمج ومعد للتطبيقات، ليصمم تطبيق على الموبايل يعلمه هو وكل أقرانه فضل الصلاة في المسجد وآدابها، لتحكي: «استخدم إمكانياتك في صنع التطبيقات في عمل تطبيق يقدروا يتعلموا منه معلومات عن المساجد وثواب الصلاة»، لتؤكد أنها أسهل لغة يتعلمون بها، لأن التكنولوجيا لغة العصر الأقرب إلى الأطفال.

ليفكر الأب فورًا في إعداد تطبيق إلكتروني يحبب الأطفال في الذهاب إلى الصلاة في المسجد، وبالفعل يبدأ في أولى تحضيراته حتى يحدث طفرة في التطبيق على إثرها يدخل هو وسيف في عالم افتراضي، يتعلم سيف من خلاله العديد من القيم عن أهمية المساجد والصلاة، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الدينية والقيم، خلال أحداث مسلسل كرتون سر المسجد.

طرق لتعويد طفلك على الصلاة

تعليم الطفل الصلاة والذهاب إلى المسجد يجب أن يحدث منذ الصغر، ووفقًا لما ورد على موقع دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية لها، فإنه يجب تدرب الأبناء على خطوات الصلاة، وتنشئتهم على حب الأجواء الإيمانية، مع الحرص على ذلك بعدة خطوات:

كن نموذجًا وقدوة يحتذى بها الطفل من خلال الصلاة أمامه.

الحرص على الصلاة فور سماع الأذان.

تحدث مع طفلك عن الله، وكيف يجب التوجه إليه والدعاء له دومًا.

الحرص على اصطحابه إلى المسجد، مع نهيه عن التشوش على المصلين أو العبث في المسجد.

إرغامه على الصلاة على أن يكون ذلك بالرفق والرحمة.

مواعيد مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد أحد المسلسلات البارزة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم ويتكون من 30 حلقة، وتمتد كل حلقة لمدة 10 دقائق، ويأتي موعد عرض المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع الإفطار، كما يتم عرضه على الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT.