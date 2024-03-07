أسعار البترول العالمية تحافظ على مكاسبها.. ما علاقة أسعار الفائدة؟

حافظت أسعار النفط على استقرارها اليوم، بعد تداولات إيجابية أمس مدعومة بتحسن البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق ارتفاعا طفيفا في أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، اليوم، إذ استقر عند 82.93 دولارًا للبرميل.

الحد من مكاسب أسعار البترول العالمية

وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية للبترول، إلا أن توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة قد حدت من مكاسب أسعار البترول، وفق البورصات العالمية وموقع «مباشر».

قالت تينا تنج، محللة لدى مؤسسة «سي إم سي ماركتس»، إن بيانات الميزان التجاري الصيني تشير إلى وجود علامات إيجابية لتوقعات الطلب في سوق النفط.

وسجلت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ارتفاعاً في الواردات من الخام بنسبة 51% خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالعام السابق إلى 10.74 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات الصادرة اليوم، وذلك بفضل ارتفاع مشتريات مصافي التكرير من النفط الخام، لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية.

ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع السادس

وسجل سعر خام برنت العالمي وخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا نحو 1%، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي بمقدار 1.4 مليون برميل، أي نحو ثلثي توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بارتفاعها بمقدار 2.1 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على نحو فاق التوقعات.