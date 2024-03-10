«البترول»: منافذ تموين السيارات بالغاز الطبيعي بلغت 1000 محطة

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة التموين المتكاملة (غازتك - إيني) بالتعاون مع شركة فجر المصرية، لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة.

نقلة نوعية حقيقة للمشروع القومي لتحويل السيارات

وأكد الملا أن المحطة الجديدة بما تقدمه من خدمات متكاملة ومتنوعة تأتي ضمن خطة انتشار المحطات على المحاور والطرق السريعة، لخدمة قائدي السيارات والمناطق المحيطة، لافتا إلى أن انتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي والتي بلغت قرابة 1000 محطة، يمثل نقلة نوعية حقيقة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمي في تقديم الخدمات والتسهيلات، منها السداد الإلكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة.

قدرة تشغيل محطة البنفسج للغاز الطبيعي

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، أن قدرة تشغيل محطة البنفسج للغاز الطبيعي تبلغ 800 متر مكعب في الساعة، وقادرة على تموين حوالى 1200 سيارة في اليوم.

وأشار إلى أن المحطة تقدم خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 – بنزين 95)، من خلال 16 نقطة تموين بنزين، وهي إحدى محطات الشراكة المتميزة التي تحمل علامة شركتي غازتك وإينى وتشغيلها شركة غازتك، طبقا لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إيني العالمية، وبتشغيل هذه المحطة يصل عدد محطات التموين المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية لشركتي (غازتك -إينى) إلى 15 محطة، تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية.

وتوفر المحطة العديد من الخدمات التجارية المصاحبة والتي تخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور، كما توفر خدمات الشحن الكهربائى وزيوت إيني العالمية، والتي حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها في مصر، للإسهام في توفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة، لتغطية الاحتياجات المحلية وكذلك احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس إيهاب كمال، رئيس شركة فجر المصرية، أن المحطة المتكاملة تأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة المتكاملة في استغلال الأصول وتعظيم التكامل بين شركات القطاع لدعم الخطة القومية لنشر محطات التموين المتكاملة وتوفير خدمات الغاز الطبيعى الوقود الحضاري، لافتا إلى أن المحطة المقامة على مساحة 900 متر تقدم خدمات متميزة ومتكاملة لحائزى السيارات.