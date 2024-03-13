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دراما المتحدة

بوتين: مستعدون للتفاوض بشأن أوكرانيا.. وسنستخدم «النووي» حال التعرض لخطر وجودي

كتب:

محمد عزالدين
09:39 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
بوتين

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض بشأن أوكرانيا، مضيفا في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن «أي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة، وليس الوصول إلى هدنة بهدف إعادة تسليح كييف».

وشدد بوتين على أن وجود أي قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، موضحا أن «الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم، وسنعتبر ظهور أي قوات أمريكية في أوكرانيا متورطة في الحرب، كما سنظل مستعدين لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرنا بخطر وجودي».

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