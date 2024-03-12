نصائح لتعامل طلاب الثانوية العامة مع ضيق الوقت.. خبير تربوي يوضح

قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان مواعيد جداول الامتحانات الخاصة بهم، والمقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو بالمواد الأساسية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

ووجه الخبير التربوي بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع ضيق الوقت واستيعاب المنهج وهي كالتالي:

- أن تحدد الأهمية النسبية لكل مادة وفقا لحجمها ومستوى صعوبتها.

- أن تقسم الوقت المتبقي على المواد وفقا للوزن النسبي لكل مادة فقد تأخذ بعض المواد وقتا أكثر من غيرها.

-أن تتحكم في المشتتات وتعطي وقتا أكبر للمذاكرة.

- أن تضع جدولا مكتوبا وتحدد فيه أوقات المذاكرة ومقدار ما يجب أن تذاكره في كل يوم، فمثلا «في يوم السبت سأذاكر ثلاثة فصول من مادة الفيزياء والفصل الأول مخصص له ساعتين والثاني ساعتين والثالث ساعتين وهكذا، وحاول الالتزام بهذا الجدول بجدية».

- أن تكافئ نفسك كلما أنجزت شيئا مهما أو انتهيت من مذاكرة مادة بشكل كامل.

امتحانات الثانوية العامة

وأشار عاصم حجازي إلى أنه في حال إذا انتهى الطالب من الامتحان واكتشف إنه قد أخفق في حل بعض الأسئلة، يجب عليه اتباع هذه النصائح:

- تحكم في انفعالاتك وتذكر أن دائرة الخيارات بالنسبة لك ما زالت متسعة فلا تضيقها باليأس، فإن اجتهادك في المواد التالية سيحافظ على مساحة أكبر لالتحاقك بالجامعة.

- أن تدرك جيدا أن الحصول على الدرجة النهائية ليس أمرا سهلا، لذا عليك ألا تفقد الأمل وتذكر جيدا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.