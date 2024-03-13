«القومي للمرأة» يشارك في متجر المصرية بالمتحف الكبير

شارك المجلس القومي للمرأة في احتفالية دعم وتكريم المرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي بالمتحف المصري الكبير من خلال معرض خاص على مدار 3 أيام جاء تحت عنوان «متجر المصرية في المتحف»، حيث ضم المعرض منتجات من صنع أيدي سيدات مصر من مختلف المحافظات، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي خلال شهر مارس.

عرض أعمال رائدات الأعمال اليدوية

وتناول معرض القومي للمرأة عرض لمنتجات رائدات الأعمال من سجاد يدوي ومفارش وخداديات، وتنوعت المنتجات بين منسوجات التلي السوهاجي وأشكال المكرميات لزينة رمضان ومحافظ جلدية وحقائب مطرزة ومطبوعة يدويا، كما ضم الجناح عرض حي لصناعة أطباق الديكوباج مع الزائرين المترددين على المتحف.

وشهد متجر المصرية إقبالا شديدا من قبل زوار المتحف المصري الكبير من المصريين والجنسيات الأجنبية المتنوعة وأشادوا بمنتجات السيدات، والتي لقيت إعجابهم الشديد.

عروض موسيقية وتراث قناوي

وضمت احتفالية المتحف المصري الكببر أيضا معارض متنوعة مقدمة من مؤسسات تدعم وتحفز أعمال المرأة الفنية المبهرة، بجانب العروض الموسيقية وتراث قناوي للتنمية المستدامة من أجل دعم الفنانات الموهوبات.