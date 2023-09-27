المتحف المصري الكبير حديث العالم قبل الافتتاح المنتظر.. ينفرد بمساحة لن تتكرر

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن المتحف المصري الكبير يعد الأكبر على مستوى العالم، إذ أن القاعة الواحدة بداخله تناظر أقدم المتاحف العالمية وربما تفوقها في المساحة، مشيرا إلى أن هذا المتحف مُشيد على مساحة 500 ألف متر، وهذا رقم لن يتكرر على مستوى العالم.

وأضاف «المطعني»، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحف المصري الكبير تفوق على أعتق المتاحف العالمية ليس فقط من ناحية المساحة، بل أيضا بالآثار المتنوعة التي يحتويها، موضحا أنه تم نقل أكثر من عشرات الآلاف من القطع الأثرية المصرية بمختلف العصور إلى المتحف الكبير، وكان أهمها الكنوز الخاصة بالملك توت عنخ أمون.

صالة متميزة للمتحف المصري الكبير

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يضم صالة متميزة لمعظم مقتنيات الملك توت عنخ أمون، إذ يتبقى عدد من القطع البسيطة متواجدة في بعض المتاحف الأخرى مثل المتحف المصري بالتحرير، وخلافه، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها كل الكنوز الخاصة بتوت عنخ أمون في مكان واحد.