سعر طن الحديد اليوم في الأسواق.. تراجع 6 آلاف جنيه

في مفاجأة مدوية تراجع سعر طن الحديد اليوم نحو 6 ألاف جنيه جديدة اليوم الأربعاء 13-3-2024، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري في المصنع نحو 42 ألفًا و200 جنيه مقارنة بالأسعار أمس 48 ألفًا 601 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل شركات الحديد، ويعد هذا التراجع الرابع في أسعار الحديد منذ الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة.

تراجع كبير فيسعر طن الحديد اليوم

وخسر سعر طن حديد التسليح 30 % من قيمته بعدما قفز سعره قبل الصفقة فوق حاجز 60 ألف جنيه وتحديدًا 64 ألف جنيه، وسجل سعر طن الحديد اليوم بعد التراجع الأخير 42 ألفا و200 جنيه للحديد الاستماري وهوالحديد الأقل سعرًا في السوق.

هبوط أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد في مصر الأربعاء 13-3-2024 بالأسواق، وسعر طن الحديد اليوم بالنسبة لحديد عز وفقًا للمعلن من الشركات اليوم للوكلاء والموزعين المتعاقدين مع المصانع وهي كالتالي:

- سعر طن حديد عز سجل نحو 44 ألفًا و400 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 43 ألفا و100 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل سعر طن حديد عطية 43 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 43 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفًا و800 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 43 ألفًا و330 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد العتال، 43 ألفًا و900 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر حديد المعادي، 43 ألفًا و300 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل حديد الكومي، 43 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.