رئيس المركز الطبي للسكة الحديد: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي عامين 

أكد اللواء عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، أنّ المركز يقدم خدماته للعاملين في مختلف قطاعات وزارة النقل كالمترو السكة الحديد والشركات التابعة والمواني البحرية والبرية والجافة، فضلا عن شركات الحاويات، وتقديم الخدمات الصحية للمنطقة المحيطة بالمركز الطبي.

وقال اللواء عاطف إمام لـ«الوطن»، إنّ المركز لديه مخزون استراتيجي قوي، وجرى إنشاء مخازن استراتيجية في ورش أبوزعبل والفرش، تراعي جميع الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والحماية والأمن.

وأضاف إمام أنّ المخزون الاستراتيجي للأدوية مدته تصل إلى عامين: «دائما ما نحددها وفق صلاحية العلاج نفسه في المناقصة أثناء التعاقد مع شركات الأدوية».

بنك دم لتوفير أفضل الخدمات

وتابع رئيس شركة المركز الطبي، أنّه جرى إنشاء بنك دم لتوفير أفضل الخدمات للمترددين على المركز، موضحا أنّ المركز كان يدفع شهريا أكثر من نصف مليون جنيه للحصول على الدم قبل تأسيس المركز، وجرى التعاقد مع أكبر شبكة تعاقدات في مصر لتقديم الخدمات لكل العاملين بقطاعات وزارة النقل في المحافظات.

ونوه بالصيانة المستمرة للأجهزة: «بنعمل صيانة وبنمد نسبة الإهلاك لـ15 و20 سنة»، مؤكدا أن المركز قرر صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لشهر مقبل بمناسبة شهر رمضان المبارك، ودائما ما ينظم قوافل طبية شاملة جميع التخصصات تجوب المحافظات لتقديم الخدمات الطبية.