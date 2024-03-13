قانوني يوضح كيف تتصرف حال التوقيع على إيصال أمانة بالإكراه؟

تعتبر ايصالات الأمانة من المحررات العرفية التي يتم تدوالها بكثرة بين الموطنين، لكن كيف الحال إذا كان إيصال الأمانة موقعًا عليه من قبل صاحبه بالإكراه؟ ونستعرض لكم في السطور التالية كيفية التصرف حال قيام أحد الأشخاص بإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، من خلال خبير قانوني.

كيفية التصرف حال التوقيع بالإكراه على الإيصال

وقال عمرو عبدالسلام، المحام بالنقض، إنّه في حالة تعرض أي شخص لهذا الموقف يجب عليه أولا التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة حتى يُحرّر محضرًا، على أن يذكر المجني عليه في المحضر تفاصيل الأشخاص الذين اعتدوا عليه وكونهم مسلحين أو ملثمين وغير ذلك من التفاصيل الأخرى، كما يجب على المتهم الاستعانة بكاميرات المراقبة أو شهادة الشهود، إضافة إلى ذكر تفاصيل الإيصال.

إثبات الإكراه في التوقيع

وأضاف عمرو المحامي، لـ«الوطن»، أنّه في حالة قيام المتهم برفع إيصال الأمانة أمام محاكم الجنح، فيجب على المجني عليه أن يطعن في إيصال الأمانة بالتزوير، ومن ثم تحال إلى خبير الطب الشرعي، على أن يطلب المجني عليه من الخبير الذي يكشف عن مدى صحة الإيصال أن يثبت أن توقيعه أُخذ عن إكراه.

واختتم المحامي تصريحاته بأنّه إذا ثبت أنّ التوقيع أُخذ عن كره بالفعل فإنّ المحكمة المنظورة أمامها القضية تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.