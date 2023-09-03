هل يجوز إلزام الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن المتوفي؟.. قانوني يجيب

إيصالات الأمانة تعتبر من الأوراق العرفية التي يستطيع بها الشخص ضمان حقه، ولكن هل يتوقف وجود هذا الحق الموجود به عن وفاة الشخص مالك الإيصال؟ وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» بعد الحديث مع أحد الخبراء القانونيين الإجابة عن هذا السؤال، هل يجوز مطالبة الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن والدهم المتوفي؟

الموقف القانوني

وقال محمد ميزار المحامي والخبير القانوني، إنَّه يجب التفرقة بين الموقف القانوني للشخص مانح المال والموقف القانوني للشخص مُستلم المال، إذ يجوز لـ«صاحب المال» في حالة وفاة الشخص مانح المال مطالبة ورثته به من خلال الرجوع جنائيًا ومدنيًا على الشخص مُستلم المال على سبيل الأمانة

وأضاف المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه بالنسبة للموقف القانوني لمُستلم المال، ففي حالة وفاته لا يجوز للشخص مانح المال أو ورثته الرجوع إلى ورثة مُستلم المال إلا من خلال الطريق المدني فقط، من خلال دعوى إلزام أو مطالبة بقيمة إيصال الأمانة وذلك بشرط أن يكون ورثة الشخص مُستلم المال قد تحصلوا على ميراث من موروثهم المُستلم، متابعًا أنَّه في حالة عدم حصولهم على ميراث من موروثهم -وهو الشخص مُستلم المال- لا يجوز الرجوع عليهم بأي دعوى قضائية من قبل الشخص مُستلم المال أو ورثته.