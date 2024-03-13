أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان لهذا العام، والذي يوافق ثالث أيام شهر الصيام، وسط بحث مكثف من المواطنين عن مواقيت الصلاة خلال هذه الأيام.

يختلف موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024 عن مدن شمال وجنوب الصعيد ومحافظات بحري ومدن القناة، نتيجة فروق التوقيت بينها.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024، في تمام الساعة الـ6:18 مساءً.

ندوات في مساجد مطروح

وأشار الشيخ حسن عبد البصير، عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن أوقاف مطروح تنفذ خطة ندوات شهر رمضان في المساجد على مستوى مراكز المحافظة، لافتا إلى أن الزوارة تستهدف 600 مسجد، من بينها المقارئ النموذجية، ودروس للفتيات والسيدات، وندوات تثقيفية، فضلا عن ملتقى الفكر الإسلامي في المساجد الكبيرة.