ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد»: انخفاض تدريجي بدءا من الغد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد منذ الأحد الماضي، وتسجل درجات الحرارة العظمى مزيد من الارتفاع اليوم بنحو 4 درجات على جميع الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يمثل ذروة الموجة الحارة مع ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ونشهد قيم حرارة بعيدة عن معدلات فصل الشتاء، وهذا يرجع إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على جميع أنحاء العالم.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الكتل الصحراوية الحارة هى التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث كان الارتفاع تدريجيا في الحرارة، يصل إلى ذروته اليوم، إذ تسجل القاهرة 27 على القاهرة وتصل لـ36 درجة على بعض محافظات جنوب البلاد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت غانم، أنه بدء من غدا الخميس، ستشهد شمال البلاد وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، في حين تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمي والصغري المسجلة اليوم على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبري فقد جاءت كالتالي:-