حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان.. تغير مفاجئ في درجات الحرارة والأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان، حيث تشهد حالة الطقس تغيرا مفاجئا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه بدءًا من يوم الخميس المقبل تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان

وأضافت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية، وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

درجات الحرارة الأيام القادمة في رمضان

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في الظل الأيام القادمة في رمضان كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الخميس المقبل 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 15-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة السبت المقبل 16-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأحد المقبل 17-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة.