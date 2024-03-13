تفاصيل إنشاء موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية القديمة (فيديو)

كشف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل وأهداف تدشين موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، إنّ تعلم اللغة المصرية القديمة حجر الأساس في عمل المركز منذ تأسيسه عام 2003.

ولفت إلى أنّ مركز دراسات الخطوط تلقى على مدار الفترة الماضية طلبات كثيرة لتعلم اللغة المصرية القديمة، ما دفع المركز إلى التفكير في إنشاء موقع يضم كل المادة العلمية وتكون مادة دسمة وتحتوي على معلومات كثيرة سواء معلومات عامة أو متخصصة لكي يستفيد منها المتخصص.

وأشار مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إلى أنّ أكثر من يقبل على تعلم اللغة الهيروغليفية القديمة هم الدارسين في الكليات المتخصصة مثل كليات الآثار والآداب وأقسام الإرشاد السياحي والمرشدين السياحيين.

وأردف الدكتور أحمد منصور، أنّ الموقع يفيد مصممي «البرندات» المصرية والعالمية التي تستخدم الرموز والعلامات المصرية القديمة في عمليات التصميم مثل تصميم المجوهرات أو الملابس، لذلك لا بد للمصمم أن يكون على دراية باللغة الهيروغليفية، كما يدخل في تصميم العملات المصرية مثل فئة الـ200 جنيه والـ100 جنيه والـ20 جنيها.

وتابع مدير مركز دراسات الخطوط، أنّ القائمين على الموقع لمسوا زيادة الإقبال على دخول الموقع خلال فترة كورونا بواقع أكثر من مليار نقرة على الموقع، لافتا إلى أنّ الموقع استطاع جذب الدارسين من داخل مصر وخارجها، والتي تتصدرهم دولة الكويت في المنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية.

ونوه بأنّ المركز يهتم بدراسة اللغات القديمة في العالم عبر العصور، وينظم مجموعة من الأنشطة الأكاديمية للمتخصصين والعامة، مثل تعليم الأطفال النشء اللغات اليونانية القديمة والخط العربي واللغة المصرية القديمة، بينما يتم تدرسين المتخصصين، النقوش العربية القديمة مثل اللغتين النبطية والسامودية.