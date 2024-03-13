مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ناهد السباعي على CBC... اعرف مواعيد العرض والإعادة

مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ناهد السباعي على CBC، يعرض أكثر من مرة يوميا قبل وبعد مدفع الإفطار، ويستطيع المشاهدون متابعة الأحداث الجديدة أو مشاهدة الإعادة في اليوم الثاني لنفس الحلقة، خاصة في ظل تسارع أحداثها بعد وفاة والدة عزيز محارب، الذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد.

مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ناهد السباعي على CBC

حالة من من التوتر الشديد والقلق والارتباك سيطرت على ناهد السباعي بطلة مسلسل محارب، بعد موت حماتها في حفل زفافها، مما يجعل والدها يرفض حضور الجنازة أو الذهاب لمواساة زوجها محارب، خوفا من أن يوصمها أهل المنطقة بالنحس، لوفاة حماتها فى نفس يوم زفافها، إلا أنها ترفض تنفذ رغبة والدها وتقرر الذهاب الى زوجها، وهذا ما سوف تشهده أحداث مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ناهد السباعي على CBC .

مواعيد عرض مسلسل محارب طوال رمضان

- العرض الأول الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا CBC.

- الإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا CBC.

- الساعة 10:30 مساءً على قناة CBC دراما.

- الإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- الإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

نجوم يوميا نشاهدهم في مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عدد كبير من النجوم وهم حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، منة فضالي، نرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.