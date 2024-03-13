موعد مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما، يختلف وفق خريطة عرض المسلسلات التي تضم مواعيد العرض الأول والثاني، ومواعيد الإعادة على قناة CBC العامة وCBC دراما، حيث يعرض المسلسل 3 مرات يوميا على كل قناة، و يصبح عدد مرات العرض 6 مرات يوميا على شبكة CBC.

مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما

فى توقيت مختلفة، يستطيع المشاهدين متابعة ماذا حدث لمحارب بعد وفاة والدته، ضمن أحدث مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما، في المواعيد التالية.

- مسلسل محارب الحلقة 2 الساعة 10:30 على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 2 إعادة الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 2 إعادة في الثالثة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب

بدأت احداث الحلقة 2 من مسلسل محارب، بالحادث الذي توفيت فيه الفنانة عفاف شعيب والدة محارب، أثناء قيام أحد البلوجر باللعب بسيارته في أحد الشوارع، وتصل الأم إلى المستشفى دون معرفة محارب ما حدث لوالدته، ويسيطر القلق على محارب وشقيقته حيث يبدآن البحث عنها.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، وعفاف شعيب وناهد السباعي، تأليف محمد سيد بدير وإخراج شيرين عادل.