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دراما المتحدة

«القومي للمرأة» ينعى نرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس في البحر الأحمر

كتب:

حبيبة فرج
11:05 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
أرشيفية

أرشيفية

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة، الدكتورة نرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، التي وافتها المنية اليوم.

مايا مرسي تنعى نرمين أبو سريع

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الدكتورة نرمين التي كانت تمثل نموذج التفاني في العمل والعطاء والإخلاص.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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