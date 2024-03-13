موعد شم النسيم 2024.. متى احتفل به المصريون لأول مرة؟

تزامن موعد شم النسيم في العامين الماضيين مع شهر رمضان المُبارك، ما منع الأسر المصرية من القيام بالطقوس التقليدية المُحببة لديهم للاحتفال بشم النسيم، من خلال التنزه في الحدائق وتناول الرنجة والفسيخ والبيض، لذا يتسائل كثيرون عن موعد شم النسيم 2024، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي.

موعد شم النسيم 2024

موعد شم النسيم 2024 «عيد الربيع» سيوافق يوم الاثنين 6 مايو المقبل، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، بينما بدأ شهر رمضان الكريم 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري وينتهي يوم 10 أبريل المقبل، أي قبل موعد شم النسيم 2024 بحوالي 26 يومًا، ويوم شم النسيم هو إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتُعتبر أعياد الربيع من المناسبات الهامة التي يُحب المصريين الاحتفال بها منذ القدم، إذ احتفل القدماء المصريين بأول شم نسيم منذ حوالي 4700 عام من من خلال الاستفادة من عطاء الفيضان الوفير من الأسماك بتمليحها وتجفيفها، وتناول البصل والخس مع السمك المملح، بحسب تصريح الخبير الآثري عماد مهدي لـ«الوطن».

العطلات الرسمية 2024

ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، موعد عيد الفطر 2024، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل وينتهي يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى 10 عطلات رسمية تأتي وفقًا للآتي: