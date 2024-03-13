موعد شم النسيم 2024.. متى احتفل به المصريون لأول مرة؟
كتب:
آية الله الجافي
11:32 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد شم النسيم 2024
تزامن موعد شم النسيم في العامين الماضيين مع شهر رمضان المُبارك، ما منع الأسر المصرية من القيام بالطقوس التقليدية المُحببة لديهم للاحتفال بشم النسيم، من خلال التنزه في الحدائق وتناول الرنجة والفسيخ والبيض، لذا يتسائل كثيرون عن موعد شم النسيم 2024، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي.
موعد شم النسيم 2024
موعد شم النسيم 2024 «عيد الربيع» سيوافق يوم الاثنين 6 مايو المقبل، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، بينما بدأ شهر رمضان الكريم 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري وينتهي يوم 10 أبريل المقبل، أي قبل موعد شم النسيم 2024 بحوالي 26 يومًا، ويوم شم النسيم هو إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتُعتبر أعياد الربيع من المناسبات الهامة التي يُحب المصريين الاحتفال بها منذ القدم، إذ احتفل القدماء المصريين بأول شم نسيم منذ حوالي 4700 عام من من خلال الاستفادة من عطاء الفيضان الوفير من الأسماك بتمليحها وتجفيفها، وتناول البصل والخس مع السمك المملح، بحسب تصريح الخبير الآثري عماد مهدي لـ«الوطن».
العطلات الرسمية 2024
ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، موعد عيد الفطر 2024، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل وينتهي يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.
وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى 10 عطلات رسمية تأتي وفقًا للآتي:
- عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 إبريل 2024.
- عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
- شم النسيم: يوم الاثنين 6 مايو 2024.
- عيد الأضحى: 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.
- ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو.
- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو.
- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء 23 يوليو.
- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر.
- إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): يوم الأحد 6 أكتوبر.