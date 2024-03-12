تعرف على موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

ينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك 2024، ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا سيوافق يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

ووفقًا لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد عيد الفطر 2024 تم احتسابه وفقا للحسابات الفلكية يوم 10 أبريل، وأن موعد صلاته ستكون 5:59 صباحا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وحتى يوم الجمعة الموافق 12 من نفس الشهر.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

ويحصل المصريون على إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك، وتكون إجازة عيد الفطر للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل، وذلك وفقًا لتقويم العام الجاري، ويمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة بشرط أن تستبدل هذه الأيام لاحقًا بأيام آخرى حفاظًا لحق العمال في القطاع الخاص.