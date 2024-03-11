سبب تسمية شم النسيم بهذ الاسم.. ذكرته مربوحة في الكبير أوي 8

بإطلالة مميزة ظهرت مربوحة، الدور الذي تجسده الفنانة رحمة أحمد، في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي بعد عرضه على قناة «ON»، إذ خلال أحداث الحلقة كانت مربوحة تتحدث مع الكبير عن عيد شم النسيم وسبب تسميته بهذا الاسم نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سبب التسمية.

عيد شم النسيم هو من أحد الطقوس والعادات القديمة الموروثة منذ عهد القدماء المصريين، حيث يعود الاحتفال بهذا العيد إلى حوالي ما يقرب إلى 2700 قبل الميلاد، حيث ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية «شمو» وهى عبارة عن كلمة مصرية قديمة من اللغة الهيروغليفية، وتعني «الحصاد».

وكان المصريون القدماء يحتفلون بذلك اليوم في احتفال رسمي كبير فيما يعرف بـ«الانقلاب الربيعي» وهو يوم يتساوى فيه الليل بالنهار، إذ كانوا يجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

تعددت مظاهر الاحتفال بشم النسيم، حيث تخرج الأسر للمتنزهات والحدائق العامة ومعهم الأطعمة والمشروبات الخاصة بذلك اليوم، والتي تتمثل في البيض الملون والفسيخ والرنجة وغيرها من أنواع الأسماك المملحة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8 حول إطار اجتماعي كوميدي في بلدة تحمل اسم المزاريطة، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف بينهم أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 يوميا في تمام الساعة 6:05 مساء، عبر قناة on، وفي تمام الساعة 10:30 مساء على قناة on دراما بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا.