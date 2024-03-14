من انتهاء الحلقة الثالثة من مسلسل صدفة، اتجه عدد كبير من المشاهدين إلى البحث عن مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، التي بدأت بأحداث مشوقة، تترك العديد من الألغاز، منذ المشهد الأول في العمل، وحتى المشهد الأخير في كل حلقة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

ويبحث متابعي ريهام حجاج، ومُحبي الدراما الاجتماعية، عن مواعيد عرض مسلسل صدفة، في رمضان 2024 الحلقة 4، والتي تعرض على عدة قنوات متنوعة، بتوقيتات مختلفة كي تناسب أكبر شريحة من الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 4

وتأتي مواعيد عرض مسلسل صدفة، الحلقة 4، بطولة ريهام حجاج، العرض الأول، في تمام الساعة 8:15 مساءً، على قناة الحياة.

بينما يكون مواعيد عرض مسلسل صدفة، الحلقة 4، على قناة cbc، الساعة 10:30 مساءً، ويكون موعد الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة، الحلقة 4، على شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على فضائية dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتأتي الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ومسلسل صدفة، يدور حول الشخصية الرئيسية التي تؤديها الفنانة ريهام حجاج،، وهي مدرسة تاريخ، تتعرض لصدف وصدمات تقلب حياتها، ويشاركها في البطولة عصام السقا، رشدي الشامي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، نور إيهاب وآخرين.

والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن سلامة، ويعرض على شاشات المتحدة، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.