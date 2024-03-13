موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على الحياة وcbc

ينتظر محبي الفنانة ريهام حجاج موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، والتي تنافس به في الموسم الرمضاني 2024، مجسدة دور مُعلمة التاريخ الباحثة عن فرصة للدروس الخصوصية، ما يدفعها لاختراق حياة الطلاب والطالبات لديها.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويأتي موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، العرض الأول، في تمام الساعة 8:15 مساءً، على قناة الحياة.

كما تعرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، عبر فضائية cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على فضائية dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتأتي الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، مُجددًا على شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، رشدي الشامي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، نور إيهاب وآخرين، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن سلامة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.