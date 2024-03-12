مسلسل صدفة الحلقة 2.. ريهام حجاج متهمة بالشروع في قتل طالبة

شهد مسلسل صدفة الحلقة 2، بطولة ريهام حجاج، أحداثا مشوقة؛ إذ بدأت بمحاولة دفاع «صدفة» عن نفسها من تهمة الشروع في قتل طالبة لديها، والتي تعرضت للإعياء الشديد بعد تناول قرص مسكن من «صدفة» وضغط عصام السقا على أسرة الطالبة للتنازل.

مسلسل صدفة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج

وكشفت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 2، بطولة ريهام حجاج عن وجود معرفة سابقة بين صدفة وخالد الصاوي، إذ تحاول الانتقام منه دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وانتهى العمل بتورط صدفة مع «فرح» التي تؤدي دورها نور إيهاب، وهي ابنة خالد الصاوي، وتتعاطى المواد المخدرة، وعند محاولة صدفة مساعدتها في التعافي، تقع في إيد الشرطة ومعها كيس من المخدرات.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما يأتي مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.