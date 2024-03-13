مسلسل صدفة الحلقة 3.. ريهام حجاج تحاول الانتقام من خالد الصاوي

أحداث مثيرة تشهدها الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، والتي أظهرت منذ اللقطة الأولى وجود علاقة سابقة بينها وبين الفنان خالد الصاوي، صاحب سلسلة محلات صالونات تجميل، إذ تراقبه ريهام، والتي تجسد شخصية «صدفة»، دون أن تبرز السبب في مراقبته ومراقبة أفراد أسرته.

مسلسل صدفة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج

محاولات طويلة تشهدها أحداث مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، للوصول لتفاصيل عائلة خالد الصاوي، قبل أن تحذرها شقيقتها من البعد عنه حتى لا تعرض حياتها للأذى والخطر، إلا أن الأخيرة تظل عند رأيها، وهو الانتقام منه، دون الكشف عن تفاصل علاقتهما.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول «صدفة» مدرسة التاريخ، التي تتعرض لمواقف كبيرة عن طريق حياتها تغير حياتها تمامًا في كل مرة.

مواعيد مسلسل صدفة الحلقة 3

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، على قناة الحياة ، ثم تعرض على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساء.

ويأتي موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، في تمام الساعة 12:15 صباحًا، على فضائية dmc، وعلى شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً.