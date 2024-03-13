أسعار سبائك الفضة اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024 حالة من الاستقرار في الأسواق، إذ سجل سعر أوقية الفضة نحو 24.37 دولار، في بداية التعاملات الصباحية، وفقا لبوابة الأسعار المعلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة

ـ سجل سعر الفضة النقية عيار 999 نحو 0.78 دولار، أي 42.19 جنيه.

ـ سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 نحو 0.74 دولار، أي 40.46 جنيه.

ـ جاء سعر الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 0.72 دولار، أي 39.06 جنيه.

ـ سجل سعر فضة العملات عيار 900 نحو 0.70 دولار، أي 38.01 جنيه.

ـ سجل سعر جرام الفضة شراء جديد نحو 56.22 جنيه.

أسعار سبائك الفضة

ـ سجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما نحو 2.779 جنيه.

ـ سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام، نحو 5.537 جنيه.

ـ جاء سعر سبيكة الفضة 200 جرام، بنحو 10.567 جنيه.