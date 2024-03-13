«خطة النواب» تستكمل مناقشة تعديلات قانون المهن الطبية غدا

تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، غدا الخميس، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وافقت اللجنة من حث المبدأ على مشروع القانون لتناقش المواد التفصيلية للتعديلات، ويطبق القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

مواكبة التطورات العلمية

وأكد حاتم أن القانون يأتي لمواكبة التطورات العلمية التي يشهدها المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية)، ما يستوجب تعديلا تشريعيا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية و تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية وبما يسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.