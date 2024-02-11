مرتبات المهن الطبية 2024 بالزيادات الجديدة لكل الدرجات الوظيفية

تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، والذي يشمل العاملين في المهن الطبية، ويكون ذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

زيادة أعضاء المهن الطبية

ونص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

وكيل أول (مدير مديرية / وما يعادله) الإشراف: 5400، قيادة: 3600 جنيه

وكيل (مدير مديرية / وما يعادله) الإشراف 3000، قيادة: 2400 جنيه

مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم) الإشراف 2200، قيادة 2200 جنيه

مدير عام (نائب مدير مستشفى) الإشراف 1630، القيادة 2200 جنيه

الدرجة الأولى (مدير مستشفى) الإشراف 1300، القيادة 1300 جنيه

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى) الإشراف 870، القيادة 1300 جنيه

كبير (إشراف فقط) الإشراف 1630 جنيها

الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيها

الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيها

زيادة بدل مخاطر مهن طبية

كما نصت المادة 15 من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:

«يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريا بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر»، وجاء ت البدلات كالتالي:

(2000) جنيه للأطباء البشريين.

(1600) جنيه الأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

(1350) جنيها للحاصلين على دبلومات فنية للتمريض والفنيين الصحيين.