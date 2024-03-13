«التعليم العالي»: فتح باب التقديم لبرامج منح الباحثين في 4 دول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق استراتيجية الابتعاث التي أطلقتها الوزارة وضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف البعثات الدراسية يعكس اهتمام الدولة بجميع مستوياتها بملف تطوير التعليم العالي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسر للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.

ونوّه الوزير إلى تركيز خُطة الابتعاث التي وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.

4 منح دراسية لمدة شهر

وفي هذا الإطار، أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، الإعلان عن مشروع اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA، الذي يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتواره A، أو ما بعد الدكتوراه، وأوضح المكتب الثقافي بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم 14 أبريل 2024.

كما أعلن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئي تقديم 3 منح مشتركة للطلبة المصريين في المرحلة بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير في مجالات الطب الجزيئي وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024/ 2025، وأوضح الإعلان أن المنح تشمل جميع المصروفات الدراسية، إلى جانب تغطية نفقات السفر إلى قبرص والإقامة والمعيشة، علمًا بأن الموعد النهائي للتقديم 14 مايو 2024.

وجرى فتح باب التقدم لبرنامج منح الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لدراسة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية لعام 2024/ 2025، وذلك وفقا لإفادة سفارة إسبانيا، علمًا بأن موعد التقدم من 5 إلى 19 مارس الجاري.

آخر موعد للتقديم بمنح رومانيا 16 مارس

كما جرى فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب برومانيا للعام الدراسي 2024 /2025، وأشارت السفارة المصرية في بوخارست، أن التقدم للبرنامج يتم من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يتضمن البرنامج منحا في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، علما بأن آخر موعد للتقديم 16 مارس الجارى.

ومن جانبه، أوضح شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن القطاع يشهد تطورا خلال الفترة الحالية يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إذ تضم الإدارة المركزية للبعثات منصتين إلكترونيتين؛ الأولى خاصة بالطلاب الخاضعين للإشراف العلمي، والثانية خاصة بالمبعوثين ويتم التقدم من خلالها لإعلان البعثات الموحد، وتم الاستغناء عن التناول الورقي للمعلومات الخاصة بالمبتعثين مما ساعد في توفير الوقت والجهد للعاملين، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لإطلاق البعثات الدراسية والتي باتت واحدة من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك تهيئة جيل جديد قادر على مواكبة حاجة السوق من الناحية الاقتصادية، وبناء شخصية الفرد، وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.