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دراما المتحدة

ضبط 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الأربعاء 13 مارس 2024
المرور

المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 20 ألفا و665 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 831 مخالفة السير دون تراخيص، و35 دراجة نارية مخالفة، و10 آلاف و508 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و720 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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