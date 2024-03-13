موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC.. أحداث غير متوقعة

حالة من الإثارة والتشويق يعيشها الجمهور، بعد عرض أول حلقتين من مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، والذي ينافس في دراما رمضان 2024، ما جعل الكثير من المتابعين يبحثون عن موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC، المقرر عرضها اليوم الموافق الثالث من شهر رمضان المبارك.

مسلسل صيد العقارب، الذي يدور حول شخصية الدكتورة عايدة (غادة عبد الرازق)، والتي تعمل في استخلاص سموم العقارب، بدأ بإثارة كبيرة، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية، يبحثون عن مواعيد عرض وإعادة الحلقة الثالثة والتي تعرض عبر شاشة قناة CBC.

موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC، والذي يكون عرضه الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة:

بينما موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 02:45 صباحًا - الساعة 01:45 ظهرًا.

أحداث مسلسل صيد العقارب وموعد الإعادة على CBC

عايدة التي تعرضت للدغة عقرب سام، قبل أن تتلقى العلاج، لتدخل في مشادة كلامية مع والدها الذي حاول إجبارها على ترك مهنتها، هكذا كان مُلخص الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، التي انتهت أحداث الحلقة الثانية له بالكشف عن خيانة صادمة، بوجود علاقة عاطفية بين «علي» شقيق عايدة والذي يجسد دوره الفنان محمود عبد المغني، وبين و«سمسمة» زوجة عمه الثانية، والتي تُجسد دورها الفنانة سيمون، ليتساءل الجمهور، هل يتم كشف الخيانة في الحلقة الثالثة اليوم؟.

مسلسل صيد العقارب الذي ينافس في دراما رمضان 2024، من بطولة كلا من غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد.

مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة CBC خلال شهر رمضان، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.