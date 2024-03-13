مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق.. هل تكتشف الخيانة؟

وسط حالة من الإثارة والتشويق عُرضت أمس الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها صدمة الجماهير في اكتشاف علاقة عاطفية بين «علي»، الذي يؤدي دوره الفنان محمود عبد المغني، أخو الفنانة غادة عبد الرازق، و«سمسمة» زوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية، وهو ما جعل الجماهير ينتظرون في تشوق أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق

مسلسل صيد العقارب

في إطار اجتماعي مليء بالغموض والإثارة، عُرض مسلسل صيد العقارب على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث تمهيدًا لبداية الصراعات، كان على رأسها المشادة الكلامية بين «عايدة» ووالدها، محاولًا إبعادها عن مهنة صيد العقارب، وهو ما ينتظره الجماهير لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق.

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

وتدور أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في إطار وقوع حرب شديدة بين عائلتين من الصعيد، تتحول الصداقة بينهم إلى عداوة قاتلة، وتتوالى الكثير من الأحداث بينهم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق:

تردد قناة CBC 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC

على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، واختر من القائمة التركيب وادخل البيانات التالية: