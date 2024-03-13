انتهت الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، بالكشف عن مفاجأة صادمة، وهي وجود علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه الثانية «الحاج إسماعيل»، التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الثانية، بدأت التساؤلات عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

وفي إطار توضيح موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، يمكن الإشارة إلى مواعيد العرض والإعادة، وفقا لما أعلنته قناة CBC، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية الذين يتساءلون عن موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة 2 من صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعض الأحداث منها إنقاذ «علي» لشقيقته «عايدة» ونقلها إلى المستشفى بعدما لدغها عقرب شديد السمية، إلى جانب وقوع مشادة كلامية عنيفة بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إقناعها بترك مهنة صيد العقارب، قبل أن يتدخل شقيقها «علي» لتهدئة الوضع والحل بينهما.

وكان أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق هو الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية، وهو المشهد الذي انتهت معه الحلقة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبد الرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.