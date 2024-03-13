مسلسل صيد العقارب الحلقة 3.. أسرة «عايدة» تهاجمها بعد «لدغة»

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، نال اهتمام كثير من المتابعين للسباق الدرامي الرمضاني الجاري، لما تضمنته أولى حلقاته من أحداث مشوقة بدأت ببحث الدكتورة «عايدة» التي تجسد شخصيتها غادة عبدالرازق عن أحد أنواع العقارب النادرة شديدة السمية، ونجاحها في العثور عليه بعد سنوات طويلة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما يعرض للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب على «CBC دراما» بعد عرض الحلقة بساعتين في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل صيد العقارب مجموعة من الأحداث المشوقة، التي بدأت بمحاولة «ياسين» زوج «عايدة» اللقاء مع شقيقه الأصغر «مصطفى» والحديث معه لنصحه بتغيير مسار حياته من أجل الاهتمام بخططه المستقبلية.

وعلى جانب آخر توالت الأحداث بإصابة «عايدة» وتلعب دورها غادة عبد الرازق بحالة إغماء بعدما تعرضت للدغة من أحد العقارب السامة، ما تسبب في غضب والدها الذي طلب منها ترك مهنة صيد العقارب والبحث عن مهنة أخرى تناسبها من أجل الحفاظ على حياتها.

فيما انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، بالكشف عن وجود علاقة بين «علي» شقيق «عايدة» وزوجة عمه الثانية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد جمال سعيد، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، منال سلامة، ميار الغيطي، والعمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.