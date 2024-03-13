موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب.. هل تُكتشف الخيانة؟

مجموعة من الأحداث المشوقة شهدتها أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعد تعرضها لإغماء إثر تعرضها للدغة عقرب شديد السمية، لتتوالى المشاهد في إطار درامي مشوق، بعد إنقاذ «عايدة» على يد شقيقها «علي» ونقلها للمستشفى وذهاب زوجها «ياسين» لها في مشهد رومانسي.

موعد عرض الحلقة 3 من صيد العقارب

ويأتي موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق عبر شبكة قنوات «CBC»، حسب ما تم الكشف عنه عبر الصفحة الرسمية للقناة على فيس بوك، لتعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب

توالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بنشوب مشادة عنيفة بين «عايدة» التي تلعب دورها غادة عبد الرازق أمام ووالدها الذي سعى لإقناعها بالابتعاد عن مهنة صيد العقارب لما تحمله من مخاطر كبيرة، والبحث عن عمل يناسبها كـ«سيدة»، وإثر تلك المشادة يتدخل شقيق غادة عبدالرازق «علي»، لتهدئة الوضع بينهما.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل «صيد العقارب» بمفاجأة صادمة، بظهور علاقة عاطفية بين «علي» شقيق غادة عبدالرازق وزوجة عمه الثانية.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تضمن أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، مواقف اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، رياض الخولي، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.